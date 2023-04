Interview mit Stress-Coach – «Das Gehirn ist nicht dazu da, uns glücklich zu machen» Sebastian Purps-Pardigol weiss, wie Menschen in Hochrisikojobs wie Geiselverhandler und Fluglotsen trotz enormer Belastung die Kontrolle nicht verlieren. Er erklärt, was wir daraus für unseren Alltag lernen können – und warum Barack Obama nur graue oder blaue Anzüge trägt. Nadja Pastega

Mental-Trainer Sebastian Purps-Pardigol: «Es hat den Anschein, dass jener Teil des Gehirns, der für die Impulskontrolle zuständig ist, bei manchen Menschen ausser Kraft gesetzt ist, wenn sie vor ihrem Bildschirm sitzen und etwas lesen, das ihnen nicht gefällt.» Foto: Franziska Gilli (Laif)

In Stresssituationen reagiert unser Gehirn mit einer von drei Überlebensstrategien: Angriff, Flucht oder Starre. Wir verlieren den klaren Kopf. Was kann man tun, um die Nerven zu behalten? Für sein Buch «Leben mit Hirn» hat der Mental-Coach Sebastian Purps-Pardigol Antworten von Wissenschaftlerinnen und Experten aus der ganzen Welt zusammengetragen. Und mit Personen gesprochen, die in ihren Berufen enormen Druck ertragen müssen und durch die Menschen sterben, wenn sie versagen.