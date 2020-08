Aufenthaltsort ist bekannt – Das Geheimnis um Spaniens Altkönig ist gelüftet Nach zwei Wochen Rätselraten weiss jetzt die Öffentlichkeit, wo sich Juan Carlos aufhält. Der 82-Jährige steht in seiner Heimat unter Korruptionsverdacht.

Ein Winken an die Bevölkerung: Juan Carlos bei einem Anlass im letzten Sommer in Madrid. Foto: Andrea Comas (AP/Keystone/2. Juni 2019)

Der Aufenthaltsort von Juan Carlos ist nun bekannt. Der unter Korruptionsverdacht stehende 82-Jährige sei am 3. August in die Vereinigten Arabischen Emirate gereist und halte sich immer noch dort auf, teilte das Königshaus in Madrid am Montag mit. Bisher hatten sich sowohl die «Casa Real» als auch die spanische Regierung zu diesem Thema in Schweigen gehüllt.

Bereits vor einigen Tagen hatte die in Sachen Monarchie gut informierte Zeitung «ABC» inmitten wilder Spekulationen versichert, Juan Carlos habe bei befreundeten Scheichs in Abu Dhabi in den Emiraten Zuflucht gefunden. Er unterhalte beste Beziehungen zum Kronprinzen, Scheich Mohammed bin Said Al Nahjan, und habe zunächst im «Emirates Palace», einem der teuersten Hotels der Welt, Unterkunft bezogen, so das Blatt.

In einem vom Königshaus am 3. August veröffentlichten Brief an seinen Sohn und Nachfolger Felipe VI. hatte Juan Carlos mitgeteilt, dass er ins Ausland ziehe – wegen der Finanzaffäre um mutmassliche Schmiergeldzahlungen beim Bau einer Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke in Saudi-Arabien. Damit wolle er die Arbeit Felipes «erleichtern». Seitdem war sein Aufenthaltsort unbekannt geblieben.

Angeblich keine Flucht vor der Justiz

Ungeachtet der mysteriösen Ausreise versicherte die spanische Regierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez, der «emeritierte König» sei nicht vor der Justiz geflohen. Sánchez› zweiter Stellvertreter, Pablo Iglesias vom Koalitions-Juniorpartner Unidas Podemos, sprach dagegen von einer «unwürdigen Flucht». Ein Anwalt von Juan Carlos versicherte, sein Mandant stehe der spanische Justiz auch nach der Ausreise zur Verfügung.

In dem Skandal geht es um mutmassliche Schmiergeldzahlungen beim Bau einer Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke in Saudi-Arabien durch ein spanisches Konsortium. Juan Carlos soll 2008 von den Saudis 100 Millionen US-Dollar für die Vermittlung kassiert haben. Damals genoss er als Monarch zwar noch Immunität. In Zusammenhang mit der Zahlung wird er aber nun der Steuerhinterziehung und der Geldwäsche nach seiner Abdankung im Juni 2014 verdächtigt. Im Juni leitete das Oberste Gericht in Madrid Ermittlungen ein.

SDA/fal