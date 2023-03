Pilgerstätte in Hindelbank – Das Geheimnis um Mutter, Kind und den zerberstenden Stein Hindelbank hat die Kirche renoviert – und mit dem bekannten Grab der Maria Magdalena Langhans auch das Drama um eine tote Pfarrfrau zu neuem Leben erweckt. Stephan Künzi

1 / 2 Das pompöse Denkmal des Hieronymus von Erlach überragt von weitem die Szenerie (Bildstrecke). Foto: Beat Mathys

Hell glänzt das Gold der Inschrift, mit voller Wucht scheint sich der Stein zu öffnen. Die Platte zerspringt in drei Stücke, derweil Mutter und Kind ihre Köpfe dem Licht entgegenstrecken. Magisch zieht das Grab in der Seitenkapelle der Kirche Hindelbank die Blicke auf sich, obwohl es nicht halb so glamourös daherkommt wie etwas weiter hinten das pompöse Denkmal, zu dessen Füssen es liegt.