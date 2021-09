Kolumne Christian Seiler – Das Gefühl, das Sie jetzt haben, heisst «Nagori» Die Sehnsucht nach dem Sommer, der noch nicht vergangen ist: Die japanische Sprache hat ein Wort dafür. Christian Seiler (Das Magazin)

Ausdruck der Übergangszeit: Melonenstücke mit Salz und geräuchertem Paprikapulver. Bild: Consiglio Manni

Wenn ich in der Früh mit nackten Füssen in meinen Garten gehe und spüre, dass das Gras kühl und feucht ist, weiss ich, dass der Sommer nicht mehr lange unser Gast sein wird. Ich blicke auf die Bäume, mit dem gleichen ängstlichen Blick, mit dem ich nach dem Genuss einer Eiswaffel mit Schokoladeeis auf das eigene weisse T-Shirt schaue: Habe ich mich auch nicht bekleckert? Haben sich in den Baumkronen noch nicht die ersten Blätter verfärbt?

Ich erinnere mich an die letzte Aprikose dieses Sommers, eine späte Sorte, die ein bisschen zu lange in meiner Küche lag. Sie wird demnächst, vielleicht schon in fünf Minuten, reif für die Vergärung sein.