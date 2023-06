Was geht? Die Ausgehtipps der Woche – Das Fussballfeld ist ein gefährliches Pflaster Ein YB-Trainer im Kinosaal, Soul mit Innerrhoder Zungenschlag und ein Theater, bei dem es nichts zu sehen gibt: Diese Woche wartet mit verblüffender Kultur auf.

Bühne

Eine Überfahrt, die alles verändert: «Heute Abend: Lola Blau» auf der Moosegg. Foto: PD

Einem jüdischen Sänger werden während des Naziregimes Auftritte verwehrt – also beschliesst er auszuwandern und besteigt ein Schiff nach Amerika, auf dem er sich in die Kunstfigur «Lola Blau» verwandelt: So geht grob umrissen die Handlung von Georg Kreislers Musical «Heute Abend: Lola Blau». 1971 uraufgeführt, bringen nun die Freilichtspiele Moosegg das Musiktheater auf die Open-Air-Bühne – mit dem künstlerischen Leiter Simon Burkhalter in der weiblichen Hauptrolle. (lri)

Literatur

Gut ausgerüstet für Ausflüge in die Natur: Der Langenthaler Poetry-Slammer Valerio Moser. Foto: PD

Geht das, Poetry-Slam zum Thema Pflanzen und Natur? Ja, ganz natürlich geht das. Beim Boga-Slam im Botanischen Garten treten Gina Walter, Kay Wieoimmer & Mia Ackermann und Valerio Moser auf – Letzterer notabene amtierender Poetry-Slam-Vize-Schweizer-Meister. In ihren Texten treten sprechende Bäume auf, erfährt das Wort «nachhaltig» eine nachhaltige Rundumerneuerung und wird das «Wunderkind» Wasser mit flüssig vorgetragenen Wortwasserfällen überschüttet. (lex)

Film

Ein paar Tage nach dem WM-Aus von Kolumbien 1994 wurde Fussballer Andrés Escobar (hier bei einem Spiel im Jahr 1990) erschossen. Foto: PD

Natürlich ist das Match-Cut-Fussball-Film-Fest im Kino Rex vor allem etwas für Rasensport-Aficionados und YB-Fans (es gibt unter anderem ein Podium mit Ex-Trainer Gerardo Seoane). Aber auch Freunde des Dokumentarfilms kommen auf ihre Kosten. Gezeigt wird unter anderem «The Two Escobars» über den ehemaligen YB-Verteidiger Andrés Escobar und das Phänomen des «Narco Soccer». (reg)

Kunst

Daniela Keisers Dia-Installation «Umm-images». Foto: Daniela Keiser

In «Das grosse Ticken – Le silence des oiseaux chanteurs» widmet sich die Zürcher Künstlerin Daniela Keiser der geologischen Geschichte unseres Planeten und dem Einfluss des Klimawandels. Dabei steht der mit Kalksteinplatten gepflasterte Boden der Abteikirche Bellelay als symbolisches Element im Mittelpunkt. Darauf projiziert Keiser ein riesiges fragmentiertes Bild, während im Chor der Kirche eine Diaprojektion mit 80 Farbfotografien abgespielt wird. (xen)

Sounds

Ach, wie herrlich verschleppt das klingt, leicht verdrogt und so unangestrengt kraftvoll. Giant Moa heisst dieses Trio aus Bern, das seinen psychedelischen Rock gerne mit ein bisschen Garage anreichert. Der Sound ist ein wunderliches, hübsch mit Krautrock gesprenkeltes Federkleid aus ausfransenden, schön dröhnenden Fuzz-Gitarren. Moas, übrigens, sind ausgestorbene Laufvögel. Natürlich ist auch diese Band ein bisschen aus der Zeit gefallen: aber auf eine sehr gute Art! (mbu)

Riana heisst sie, ist noch nicht einmal Mitte zwanzig und stammt aus dem Appenzell. Der Name könnte ja als etwas gewagt interpretiert werden. Nun: Stimmlich ist diese Singer-Songwriterin schon mal schlicht eine Überwältigung. Mal singt sie auf Englisch, mal im Innerrhoder Dialekt, wobei Ersteres ihr deutlich besser steht. Da ist ungemein viel Soul in dieser Stimme, gleichzeitig hat sie etwas betörend Brüchiges. Zum Süchtigwerden. (mbu)

Es gibt Musikschaffende – nennen wir mal einen Bob Marley –, von denen man sich wünschte, ihnen wäre ein längeres Dasein vergönnt gewesen. Mitunter deshalb, damit ihre Nacheiferer nicht immer dieselben Lieder spielen müssten. Im Falle des Tango-Neuerers Astor Piazzolla ist die Sache ein bisschen anders: Er war dermassen produktiv, dass die Anzahl seiner Kompositionen nur geschätzt werden kann: Die Interpreten seiner Musik können sich locker an über 1000 Werken verlustieren. So kommt es, dass es dem 676 Nuevotango Quintett um die beiden Zismänner Michael (Bandoneon) und Daniel Zisman (Violine) auch nach zwei Jahrzehnten im Dienste der Piazzolla-Musik noch lange nicht langweilig wird. (ane)

Klassik

Das Klavierduo Huber/Thomet spielt Max Reger nebst seinen ungleich bekannteren Zeitgenossen. Foto: PD

Er hatte sich selbst als «Accord-Arbeiter» bezeichnet und in seinem kurzen Leben eine Fülle von Kompositionen erschaffen. Und kaum war Max Reger mit 43 Jahren verstorben, geriet er in Vergessenheit. Das Klavierduo Huber/Thomet widmet sich dem Komponisten im Rahmen der Konzertreihe «Reger 2023» zu Ehren seines 150. Geburtstags: Reger, musikalisch umgeben von seinen ungleich bekannteren Zeitgenossen Brahms, Wagner und Schönberg. (mar)

Für einmal ist es im Theatersaal explizit erlaubt, die Augen zu schliessen, denn die Handlung spielt sich nicht auf der Bühne, sondern im eigenen Kopf ab: Die Camerata Bern führt in den Vidmarhallen das Hörtheater «Utopia» auf. Wovon Orchester, Sängerin und Redner erzählen? Von einer unbekannten Insel, auf der Versorgungssicherheit, Gleichheit und Vernunft herrschen. (mar)

