«Das FSC-Label hat massiv an Glaubwürdigkeit verloren»

«Die weltweit zertifizierten Waldflächen und die Mengen an FSC-Produkten sind so gross, dass sie kaum mehr umfassend kontrolliert werden können», sagt Greenpeace-Sprecher Roland Gysin.

Die Idee, die hinter solchen Labels steckt, wäre grundsätzlich gut. Deshalb haben Greenpeace und andere Umweltorganisationen 1993 bei der Gründung von FSC mitgearbeitet und waren bis Ende 2017 in der Trägerorganisation mit dabei. Doch es gab eine Reihe von Skandalen, durch die das Label massiv an Glaubwürdigkeit verloren hat. Das führte vor fünf Jahren zum Austritt von Greenpeace Schweiz aus der FSC-Trägerorganisation.

Was ist das Problem an Holz-Labels wie FSC?

FSC ist auch heute noch das einzige weltweit anerkannte Nachhaltigkeitslabel für Holz. Deshalb, besser minimale Leitplanken als gar keine. Aber die Skandale zeigen, dass bei FSC für Missbräuche Tür und Tor geöffnet sind. Die Einhaltung der Mindeststandards für ökologische Waldwirtschaft und Lieferketten lässt sich mit dem heutigen System nicht so kontrollieren, wie es nötig wäre.

Das Label muss strengere Standards erlassen. Zum Beispiel müssen die Rechte indigener Völker vollständig geschützt sein. Kahlschläge gehören verboten, und die Lieferketten müssen lückenlos rückverfolgbar sein. Die Kontrollstellen, die diese Standards überprüfen, müssen unabhängig und transparent sein. Heute ist alles privatwirtschaftlich organisiert. Strenge Standards müssen in länderübergreifende Gesetze gegossen werden.

Was müsste sich verändern, damit Greenpeace sich wieder hinter FSC stellen würde?

Was ist das Problem an der privatwirtschaftlichen Organisation?

Es ist ein System voller Interessenskonflikte. Die zertifizierten Firmen zahlen der Label-Organisation sowie den Zertifizierungsstellen jährliche Gebühren. Das sind die Haupteinnahmen der Organisation und der Zertifizierer. Sie haben also ein starkes finanzielles Interesse, möglichst viele zahlende Mitglieder zu haben. Die weltweit zertifizierten Waldflächen und die Mengen an FSC-Produkten sind so gross, dass sie kaum mehr umfassend kontrolliert werden können. Die vielen Problemfälle zeigen, dass die finanziellen Interessen von FSC und Zertifizierern oft grösser sind als das Interesse, fundierte Kontrollen durchzuführen.