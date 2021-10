16 Jahre deutsche Bundeskanzlerin – Das fragwürdige Vermächtnis von Angela Merkel

16 Jahre deutsche Kanzlerin – Das fragwürdige Vermächtnis von Angela Merkel Die wirtschaftspolitische Bilanz der Kanzlerin ist durchzogen. Unter dem Strich hat sie nicht viel erreicht. Markus Diem Meier

Die Raute, das Markenzeichen von Angela Merkel. Foto: Michael Kappeler (DPA, Keystone)

Noch ist Angela Merkel an der Macht, doch die Zukunft Deutschlands liegt spätestens nach dem Zustandekommen einer neuen Regierung nicht mehr in ihren Händen. Die Entwicklungen in der deutschen Wirtschaft seit ihrem Amtsantritt am 22. November 2005 haben für den wichtigsten Aussenhandelspartner der Schweiz eine entscheidende Bedeutung. Diese wirtschaftlichen Stärken und Schwächen hat die Ära Merkel gebracht:

Erfolg auf den ersten Blick

Auf den ersten Blick war Merkels Regierungszeit ein Erfolg für Deutschland. Das Bruttoinlandprodukt pro Kopf ist von 2005 bis 2019 – am Vorabend der Corona-Krise – um mehr als 20 Prozent angestiegen.