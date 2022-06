Kanonen für Saint-Imier – Das explosive Geschenk des Uhrenpatrons Saint-Imier verdankt Ex-Longines-Chef Walter von Känel ein Militärmuseum. Passt das in den armeekritischen Jura – und in die aktuelle Zeit? Stefan von Bergen Franziska Rothenbühler (Fotos)

Walter von Känel in seinem Element: Der Uhrenpatron und frühere Oberst referiert vor einer Kleinkanone über die Armeegeschichte seiner Region.

Foto: Franziska Rothenbühler

Walter von Känel (80) kennt sie fast alle. In Saint-Imiers Brasserie de la Place grüsst der imposante Senior hier jemanden und erkundigt sich dort an einem Tisch über das Wohlergehen. Viele Restaurantgäste haben unter ihm in der legendären Uhrenfirma Longines mit Sitz im bernjurassischen Städtchen gearbeitet. Man sagt dem Uhrenpatron nach, dass er seine mehreren Hundert Angestellten alle mit Namen anreden konnte.