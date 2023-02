Le-Rosey-Woche in Gstaad – Das exklusivste Klassentreffen der Welt Dieses Wochenende treffen sich in Gstaad die «Anciens Roséens», die Alumni des Eliteinternats Le Rosey. Für den Berner Kurort ist es wie ein zweites Weihnachten. Claudia Salzmann Quentin Schlapbach

Im hauseigenen Club des Hotel Palace wird während der Le-Rosey-Woche vier Nächte durchgefeiert. Foto: Beat Mathys

Der Weg von Gstaad zur Talstation der Wasserngratbahn ist schmal, steil und kurvenreich. Die Luxuskarossen, die sich hier in engen Manövern den Berg hoch schlängeln, wirken zwischen den Bauernhöfen und Chalets wie Fremdkörper. Nach ein paar Fahrminuten taucht aus dem Nichts ein grosser Parkplatz auf, der in diesen Tagen dem Set eines Hollywood-Filmstreifens gleicht – quasi die Winteredition von «The Fast and the Furious».