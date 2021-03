Abstimmung Kantonswechsel – Das erste Verfahren in Moutier ist bereits eröffnet Zur Abstimmung über einen allfälligen Kantonswechsel von Moutier gibt es ein erstes Beschwerdeverfahren. Eröffnet hat es die Regierungsstatthalterin des Verwaltungskreises Berner Jura.

Wie Statthalterin Stéphanie Niederhauser am Mittwoch mitteilte, geht es um Aussagen von Virginie Heyer, Präsidentin des Bernjurassischen Rats und Berner Grossrätin, in regionalen Medien.

In einem an sie gerichteten Schreiben werde gesagt, Heyers Aussagen könnten einen Einfluss auf die Meinungsbildung in Moutier haben, schreibt Niederhauser. Deshalb habe sie ein Verfahren eröffnet. Von wem das Schreiben stammt, steht nicht in der Mitteilung.

Laut regionalen Medien ist das Schreiben von einer Gruppe von Autonomisten aus Moutier abgeschickt worden. Diese stellt den Urnengang aber nicht infrage. Das berntreue Komitee «MoutierPlus» hat das Vorgehen dieser Gruppe kritisiert.

Statthalterin Niederhauser hat dem Beschwerdeverfahren die aufschiebende Wirkung entzogen, sodass der Urnengang vom 28. März nicht infrage gestellt ist.

Im Juni 2017 entschieden die Stimmberechtigten Moutiers mit 137 Stimmen Unterschied, dass das heute bernjurassische Städtchen zum Kanton Jura wechselt.

Die Regierungsstatthalterin des Berner Juras annullierte aber nach zahlreichen Rekursen den Urnengang. Das Berner Verwaltungsgericht stützte diesen Entscheid später. Nun kommt es zu einer zweiten Abstimmung.

