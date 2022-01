Tagestipp: «Don’t Look Up» – Das Ende kommt von oben Niemand will auf die Wissenschaft hören: Das Kino Rex zeigt die Netflix-Filmsatire «Don’t Look Up» von Adam McKay. Lena Rittmeyer

Machen eine existenzgefährdende Entdeckung: Die Astronomen Kate (Jennifer Lawrence) und Randall (Leonardo DiCaprio). Foto: PD

Als die beiden Astronomen Kate (Jennifer Lawrence) und Randall (Leonardo DiCaprio) einen Asteroiden entdecken, der unaufhaltsam auf die Erde zurast und für Verwüstung sorgen wird, stossen sie in der Öffentlichkeit auf wenig Gehör. In Talkshows werden sie vorgeführt, und die amerikanische Präsidentin (gespielt von Meryl Streep) unternimmt erst etwas gegen die drohende Katastrophe, als sie ihre Wahlchancen gefährdet sieht. Die Filmsatire von Regisseur Adam McKay läuft seit einiger Zeit auf Netflix, ist auf Grossleinwand – wie so mancher Film – aber sicherlich immer noch das grössere Vergnügen. (lri)

Lena Rittmeyer ist Kulturredaktorin. Sie schreibt vor allem über Dinge, die auf Bühnen passieren. Mehr Infos @LaRittmeyer

Fehler gefunden?Jetzt melden.