Rechtsextreme Partei aufgelöst – Das Ende der Pnos, aber nicht das Ende der Berner Rechts­extremen Die Pnos war vor allem im Oberaargau aktiv. Politisch spielte sie schon länger keine Rolle mehr – oder vielleicht doch? Johannes Reichen

Langenthal, 2004: Tobias Hirschi (links) wird in den Stadtrat gewählt. Pascal Lüthard, damals Chef der Berner Pnos, gratuliert. Foto: Marcel Bieri

Vielleicht lässt sich die Geschichte des Niedergangs der Partei National Orientierter Schweizer (Pnos) am Beispiel von Markus Kozisek erzählen. Bis die Parteiwebsite am Mittwoch vom Netz genommen wurde, war Kozisek noch als Beisitzer der Sektion Bern aufgeführt. Aber davon, dass seine Partei gar nicht mehr existiert, weiss er am Donnerstagmorgen noch nichts. «Das erfahre ich jetzt gerade», sagt er am Telefon.