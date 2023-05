Marvel-Film – Das Ende der Guardians of the Galaxy lädt zum Schluchzen ein Der dritte und letzte Teil des Marvel-Films ist düster und emotional – auch weil es mit dem Abgang von Regisseur James Gunn das Ende dieser magischen Truppe ist. Tobias Kniebe

Diese Weltraumkrieger haben nun wirklich fast alle liebgewonnen: Zoe Saldana als Gamora und Chris Pratt als Star-Lord von den Guardians of the Galaxy. Fotos: PD

Der Waschbär hat den Blues, so geht es schon mal los. Visionen quälen ihn aus seiner frühen Jugend. Mit anderen Waschbär-Babys steckt er da in einem Tierversuchs-Verlies, und die menschlichen Hände, die nach ihm greifen, werden ihm schreckliche Qualen bringen, genetische Veränderungen, Einpflanzungen aus Stahl. Hilft es in solcher Stimmung, wenn man Radioheads «Creep» im Musikplayer startet, und zwar die Akkustikversion, das ewige Hohelied des Nichtdazugehörens? Nein. Ganz grosser Fehler.

Aber wie das so ist mit Stimmungstiefs, oft gibt es dafür erst einmal keinen erkennbaren Grund. Waschbär Rocket (im Original wieder von Bradley Cooper gesprochen) ist in Sicherheit, im Kreis seiner verrückten und wild zusammengewürfelten Freundestruppe, die sich «Guardians of the Galaxy» nennen.

Fast alle sind unversehrt wieder da, nachdem die Hälfte schon mal ausgelöscht wurde beim grossen kosmischen Fingerschnippen des Marvel-Universums. Jetzt aber haben sie sogar eine Art Heimathafen, ein gemütlich bewohnbares Riesenstück Weltraumschrott, das sie «Knowhere» nennen.

Regisseur nach Witzen über Kindesmissbrauch gefeuert

Auch James Gunn, der Writer-Director mit Trashhorror-Vergangenheit, der die Guardians in Kino-Superstars verwandelt hat, ist für «Volume 3» wieder dabei. Eine Zeit lang sah es nicht danach aus – als Gunn nach dem Wiederauftauchen alter, extrem geschmackloser Twitter-Witze über Kindesmissbrauch 2018 von Disney gefeuert wurde. Aber seine Entschuldigung wirkte echt, weitere Fehltritte wurden nicht bekannt, seine Stars kämpften sehr dafür, dass er zurückkommen durfte. Und oh Wunder, es gelang. Könnte jetzt, wo die Familie wieder beisammen ist, nicht alles gut sein?

Nein, alle dunklen Vorahnungen sind berechtigt, denn das Böse schläft ja nie. Knowhere wird attackiert von einem Superkrieger, der Rocket entführen und zu seinem Tierversuchs-Folterer zurückbringen soll, einem Mad Scientist names High Evolutionary (Chukwudi Iwuji). Der scheut bei seinem Plan, ganze Planeten mit hochentwickelten, genetisch modifizierten Tieren zu bevölkern, vor keiner Grausamkeit zurück, und Rocket ist seine wichtigste Kreation – ein Experiment, das schlauer als sein Schöpfer geworden ist. Hier streift der Film aktuelle Debatten über die Selbstermächtigung künstlicher Intelligenz.

Ein Waschbär in der Krise

Die Entführung kann zwar verhindert werden, durch den Einsatz der geballten Kräfte der ganzen Truppe. Aber Rocket wird lebensbedrohlich verwundet, und nur ein Geheimcode seines Schöpfers kann seine innere Mechanik vor der Selbstzerstörung retten. So liegt der oft zynische, todesmutige, waffenkundige Waschbär nun zwei Drittel des Films darnieder, während die anderen sich unter der Führung von Starlord Peter Quinn (Chris Pratt) durch immer neue, immer buntere Welten kämpfen müssen, um den Freund zu retten. Gerettet werden muss ja immer irgendwer. Aber diesmal ist es, wie man so sagt, persönlich.

Die Fieberträume werfen Rocket derweil in die Folterkeller der Vergangenheit zurück, die an die Schauderwelten des frühen Tim Burton erinnern. Da haust er Käfig an Käfig mit drei böse verunstalteten, aber liebenswerten Zellengenossen: einem Schneehasen mit mechanischen Spinnenbeinen, einem Walross mit implantierten Rollstuhlreifen, einer Otterdame mit mechanischen Vordertatzen.

Im dritten Teil der Trilogie wird Waschbär Rockets Vorgeschichte erzählt. Foto: PD

Wenn diese vier gemeinsam von der Freiheit und vom blauen Himmel träumen, den sie eines Tages zu sehen hoffen, kommt eine unerwartete Sorge um das Tierwohl ins Spiel, das sich bis zu Arche-Noah-Fantasien steigern wird. Zugleich wirft James Gunn den leichten, allzeit respektlosen Ton der Vorgängerfilme über Bord. Jetzt darf auch in der Guardians-Welt hemmungslos geschluchzt werden.

James Gunn wechselt jetzt zur Konkurrenz

Und das wird es auch, denn gerade diese Weltraumkrieger haben nun wirklich fast alle liebgewonnen – die Marvel-Fans sowieso, aber auch Kritiker, die beim Pathos von Spider-Man oder Captain America nur müde abwinken. Wer hätte gedacht, dass einem Groot (mit der Stimme von Vin Diesel) so ans Herz wachsen kann, der sprechende, kampferprobte Baum, der hier sogar lernt, seinen Wortschatz zu erweitern? Oder Drax the Destroyer (Dave Bautista), ewig schnell mit den Fäusten, ewig langsam im Kopf? Oder Mantis (Pom Klementieff), allzeit die Fühler ausgestreckt für die Emotionen der Gruppe?

So enthüllt sich, je weiter der Film voranschreitet, langsam die wahre Ursache für den Grundton der Trauer, der hier nur gelegentlich von Spässen verscheucht wird. Zusammen haben die Guardians und James Gunn tatsächlich eine Familie gebildet. Das behaupten sie in Hollywood ja von vielen Konstellationen, und kaum je ist es wahr. Diese Truppe aber hat sich, in der Fiktion wie in der Wirklichkeit, in der Not bewährt – selbst im grossen kosmischen Fingerschnippen der Cancel-Culture, in dem einer von heute auf morgen verschwinden, aber eben auch wieder auftauchen kann.

Wird sich künftig um Superman, Batman und Wonder Woman kümmern: Regisseur James Gunn bei der Filmpremiere von «Guardians of the Galaxy Vol. 3» in Los Angeles (27. April 2023). Foto: Gilbert Flores (Getty Images)

Und doch ist nun Schluss. James Gunn hat längst bei der Konkurrenz unterschrieben, er wird künftig das angeschlagene Comic-Universum von Warner Brothers und DC wieder aufbauen, wird sich statt um die Guardians um Superman, Batman und Wonder Woman kümmern.

Eine Riesenaufgabe, von der so bald kein Weg zurückführt. Auch einige «Guardians»-Stars haben den Abschied von ihren Rollen verkündet, andere werden wohl weitermachen, irgendwie weiter geht es ja immer, wenn etwas so erfolgreich ist. Aber diese spezielle Truppe, diese Chemie, dieses Gemeinschaftsgefühl? Vorbei. Ein Abschiedsfilm, schnüff.

Fehler gefunden?Jetzt melden.