60 Jahre und immer noch modern – Das Dorf auf der Waldlichtung

kennt die ganze Welt Sabina Eichenberger versorgt die Halenbewohner mit Kulinarischem. Als Kind der berühmten Siedlung in Herrenschwanden kennt sie alle mit Namen. Nicole Perriard

Beton, aber nicht anonym: Sabina Eichenberger verkauft im Halenladen ein Sortiment, das der Gemeinschaft zusagt. Foto: Christian Pfander

Kochbücher stapeln sich zwischen dem liebevoll zusammengestellten Sortiment auserlesener Bioweine, in den Holzregalen findet man mehrheitlich biologisch angebaute und saisonale Früchte und Gemüse von lokalen Landwirtschaftsbetrieben. Daneben Biofleisch von Bauernhöfen der Region, Olivenöl von Kleinbetrieben aus Italien oder Brote von Berner Bäckereien, aber auch Kuchenspezialitäten, die von Halenbewohnerinnen stammen.

Sabina Eichenberger führt seit 2013 mit ihrem Partner Res Röthlisberger den Halenladen; sie ist aber nicht nur Geschäftsführerin des genossenschaftlich organisierten Ladens. Ihre Wurzeln gehen tief, und ihr Engagement wird in der Siedlung wertgeschätzt. Als jüngste Tochter des international renommierten und preisgekrönten Designers Hans Eichenberger, der 1960 mit seiner Familie als einer der Ersten in die weltberühmte Siedlung in Herrenschwanden zog – damals noch in der Abschlussphase des Baus –, fliesst «Halenblut» in ihren Adern. «Ich bin mit dem Halenladen aufgewachsen und von jeher tief mit ihm verbunden», sagt Eichenberger. «Er begleitet mich seit frühster Kindheit, doch nie hätte ich daran gedacht, ihn einmal selber zu führen.»