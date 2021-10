Demo gegen Corona-Demos – «Das darf man nicht einfach hinnehmen» Ein neues Bündnis stellt sich in Bern gegen rechtsextreme Massnahmenkritiker und ruft zur Demo auf. Die Mitglieder wollen eigene Kritik an der Corona-Politik einbringen. Calum MacKenzie

Max und Kim (Namen geändert), die sich im neuen Bündnis engagieren, wollen anonym bleiben. Foto: Raphael Moser

In Bern wird der Unmut über die wöchentlichen Demos gegen die Covid-Massnahmen immer grösser. Die Gewaltbereitschaft der Demonstrierenden nimmt zu, und wie deren Onlineforen zu entnehmen ist, sind sie zunehmend von Verschwörungstheorien und rechtsextremem Gedankengut beeinflusst.

Eine neue Gruppe will nun eine Alternative bieten: Das «Solidarische Bündnis Bern» plant für diesen Samstag in Bern eine eigene Demo «gegen Faschismus und Verschwörungserzählende» und für «eine linke Perspektive in der Corona-Krise». Für ihre Demo gilt Maskenpflicht, gewisse Punkte der Corona-Politik kritisieren aber auch sie. Wir haben uns mit der Aktivistin Max und dem Aktivisten Kim getroffen, die beide im Bündnis aktiv sind. Sie haben sich Decknamen ausgesucht, weil die Gefahr bestehe, auf rechtsextremen Plattformen angeprangert zu werden. Die beiden sind Mitte zwanzig und leben im Raum Bern.