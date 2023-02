Eine Tradition verschwindet – Das Chabisland steht vor dem Ende Umkämpfte Preise, stillgelegte Fabriken, schwierige Böden: Im Gürbetal verliert der einst blühende Kabisanbau an Bedeutung. Johannes Reichen

Die Sauerkrautfabrik in Thurnen steht still, weil sich die Genossenschaft als Besitzerin und die Schöni AG als Verarbeiterin nicht einigen konnten. Foto: Christian Pfander

In diesem Jahr will Christoph Messerli Wassermelonen anpflanzen. «Wir versuchen das jetzt mal», sagt er. Zusammen mit seiner Frau Aline Gerber betreibt er in Kaufdorf den «Hof am Stutz», wie schon seine Eltern und seine Grosseltern.