Mann wollte seine Frau töten – Das Bundesgericht bestätigt lange Gefängnisstrafe Der Mann hatte in Bern-Bethlehem seine Frau mit einem Hammer und einem Brotmesser attackiert. Dafür muss er neun Jahre und neun Monate ins Gefängnis. Hans Ulrich Schaad

Die Spuren des Dramas waren am Wohnblock im Tscharnergut gut sichtbar. Foto: Jürg Spori

Die Frau wollte nur die Post abholen in der Wohnung ihres Mannes, von dem sie getrennt lebte. Doch der Besuch in Bern-Bethlehem im November 2010 wurde für die Frau zum Albtraum. Als sie am Küchentisch sass, schlug der Mann sie unvermittelt mit einem Hammer auf den Hinterkopf, gefolgt von einem zweiten Schlag.