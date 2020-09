15,4 Kilometer durch den Berg – Das bringt der Ceneri-Tunnel Am Freitag wird mit dem Ceneri-Basistunnel das letzte wichtige Puzzleteil der Neat eröffnet. Die Hintergründe. Philipp Felber-Eisele

Der Ceneri-Basistunnel in Zahlen. Video: Tamedia

Am Freitag ist es so weit: Jahrzehnte nach der ersten Idee wird mit dem Ceneri-Basistunnel die Neue Eisenbahn-Alpentransversale (Neat) fertiggestellt. Diese wurde 1992 vom Volk genehmigt. Sie kostete Milliarden von Franken und ist besonders für den Güterverkehr entscheidend. Aber auch Passagiere, die vom Norden in den Süden oder umgekehrt reisen wollen, profitieren von der Neat. Wir tickern live von der Eröffnung ab 11 Uhr.