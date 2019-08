Das Blut wird knapp an Zürcher Spitälern

In den Zürcher Spitälern wird derzeit Blut gespart. Denn dem Blutspendedienst, der für die Verteilung von Blut zuständig ist, fehlt es an Spendern. «Wir haben im Moment nur etwa ein Drittel des Blutes, das wir benötigen», sagt Beat M. Frey, der Direktor des Zürcher Spendendienstes. Er fügt an: «Geht es so weiter, bewegen wir uns auf einen Notstand zu.»