Interview mit Alain de Botton – «Das Beruhigende ist: Wir wissen, wie man stirbt» Der britische Bestsellerautor, Unternehmer und Philosoph Alain de Botton über den Satz «Alles wird gut», worauf es im Leben ankommt, und weshalb in der Corona-Krise auch eine Chance liegt. Thorsten Schmitz

«Wir werden unsere Freunde sehr brauchen in den kommenden Monaten», sagt Alain de Botton über die Krise. Foto: Ilya van Marle/VISUM

Wie kommen Sie zurecht in einer Welt, die plötzlich voller Restriktionen steckt und die Nähe zu anderen Menschen verbietet? Mir persönlich geht es eigentlich noch ganz gut. Ich bin Schriftsteller und verbringe mein gesamtes Leben ohnehin in einer selbst auferlegten Ausgangssperre. Ausserdem bin ich ein introvertierter Mensch. Ich gehe nicht gerne auf Partys oder shoppen, unter zu vielen Menschen fühle ich mich unwohl, und ich mag es, zu Hause zu sein und zu arbeiten. Ich beobachte, dass fast die ganze Welt gerade genau das macht, was ich sowieso betreibe. Und ich fürchte, es wird noch sehr lange dauern, bis wir wieder zu einer Normalität zurückkehren, wie wir sie kennen.

Klingt beunruhigend. Es gibt auch Dinge, die mich hoffnungsvoll stimmen: Es zeigt sich viel Kreativität gerade, das hat etwas sehr Befreiendes. Wir hören ja oft in unserem Alltag, nein, das ist nicht möglich, nein, das muss so gemacht werden. Plötzlich ist es aber doch möglich, den Lernbetrieb an Schulen zu ändern, Strukturen in Krankenhäusern können schnell einer neuen Lage angepasst werden. Was früher Jahrzehnte gedauert hätte, ist nun im Laufe eines Nachmittags möglich.

Zur Person Infos einblenden Der Brite Alain de Botton ist einer der erfolgreichsten Philosophen der Gegenwart. Seine Bücher wie «Richtig verlieben», «Traumjob» und die School-of-Life-Kartensets wie «Welcher Partner passt zu mir?» sind Bestseller. Seine «School of Life» ist als Mischung aus säkularer Glaubensgemeinschaft und Selbsthilfezentrum eine Kette mit Filialen in aller Welt, unter anderem in Amsterdam, Berlin, London, Paris, São Paulo, Sydney, Seoul und Tel Aviv.

Sie sind also Optimist? Es ist unnütz, in einer Krise wie dieser optimistisch in die Zukunft zu schauen. Die Lösung liegt im Pessimismus. Meine Freunde fragen mich oft: Was wird noch passieren, werden wir im September von einer zweiten Infektionswelle heimgesucht? Ich sage dann: Lasst uns vom schlimmsten Fall ausgehen. Wir müssen uns vorstellen, wie wir mit einer Situation umgehen, wenn uns etwas wirklich Schreckliches widerfährt. Dann sind wir vorbereitet, wenn es wirklich dazu kommt. Wenn Ihnen jemand letztes Jahr gesagt hätte, im Januar 2020 wird die schlimmste wirtschaftliche Krise in 200 Jahren auf uns zukommen, weil jemand eine infizierte Fledermaus in China gegessen hat, und es wird für manche wie das Ende der Zivilisation aussehen, hätten die meisten wahrscheinlich aufgeschrien. Bill Gates aber hat schon vor fünf Jahren vor einer Pandemie gewarnt. Er war vorbereitet. Das ist die Haltung, die wir einnehmen müssen: eine Art fröhlichen Pessimismus, gepaart mit Galgenhumor und Galgenhoffnung.

Was lehrt uns diese Corona-Krise, in der nichts sicher scheint? Dass es keine Sicherheiten, keine Gewissheiten gibt. Dies ist eine Zeit des Experiments. Eines der wesentlichen Merkmale unserer Gesellschaft ist, dass wir eine Konsumgesellschaft geworden sind. Unsere Wirtschaft fusst auf stetig wachsendem Konsum. Das hat die Grundlage geschaffen für unseren enormen Wohlstand. Es hat aber auch die Grundlage geschaffen für unsere enormen Zweifel. Immer mehr Menschen fragen: Brauchen wir das wirklich alles? Trägt das zum Glücklichsein bei? Zerstören wir unseren Planeten? Viele Menschen stellen ausgerechnet jetzt fest, dass wir viele Dinge gar nicht brauchen für unser Leben. Soviel von unserem Konsum basiert darauf, dass wir respektiert werden wollen, wir wollen gemocht, bewundert, geschätzt und anerkannt werden von eigentlich Fremden.

Oft bekommt man ja den Satz zu hören, alles wird gut. Hilft das? Wenn Sie jemandem sagen, schlechte Dinge werden nie passieren und alles wird gut, mag das für einen kurzen Moment als Versicherung funktionieren. Aber die Wahrheit ist ja: Die Welt ist nicht so, schon gar nicht während der Pandemie, in der Menschen sterben und wir eine massive wirtschaftliche Krise erleben. Die einzige Methode, Seelenfrieden zu erzielen, ist, sich die schlimmsten Szenarien vor Augen zu führen. Man muss verinnerlichen, dass es keine hundertprozentige Sicherheit gibt. Der französische Philosoph Michel de Montaigne hat gesagt, Zweifel seien ein gutes Kissen für einen ausgeglichenen Kopf. Das ist es, was wir tun sollten: Auf einem Kissen der Zweifel schlafen.

Ihr fröhlicher Pessimismus schützt Sie davor, sich Sorgen zu machen? Es ist doch so: Wir alle müssen sterben, früher oder später. Eines Tages wird uns vielleicht ein Arzt mitteilen, tut mir leid, aber Sie haben Krebs im Endstadium, es gibt keine Therapie, die Ihnen helfen könnte, Sie haben noch drei Wochen zu leben. Auch mit solch einer Situation werden wir fertig werden. Alle von uns. Bislang ist noch jeder Mensch gestorben. Das Beruhigende ist: Wir wissen, wie man stirbt. Es ist verrückt, sich bewusst zu machen, wie viel Zeit wir mit der Angst vorm Tod verbringen, dabei wissen wir doch, dass er Teil unseres Lebens ist. Menschen können die schlimmsten Situationen bewältigen, wenn sie all ihr Vermögen verloren oder kaum noch Einkommen haben, wenn Freunde und Partner sterben. Wir stärken uns selber, indem wir uns nicht in eine Idealwelt flüchten, sondern indem wir das Licht anknipsen im Raum der Sorgen und Ängste.

Was ist die Wurzel unserer Besorgnis? Sorgen und Ängste sind der verzweifelte Versuch unseres Verstandes, Kontrolle über das Unbekannte, Unkontrollierbare zu erzielen. Wir besitzen aber nicht den Mut, ihnen in die Augen zu schauen. Deshalb leiden auch so viele Menschen an Schlaflosigkeit, denn im Schlaf rächt sich unser Verstand für all die Gedanken, die wir tagsüber verdrängt haben. In der Nacht wecken uns diese Gedanken um drei Uhr morgens und sagen uns: Hör uns an! Es hilft auch, die Ängste aufzuschreiben, sie zu konfrontieren. Wir müssen den Zustand erreichen, in dem uns unsere Ängste einfach nur noch langweilen.

Als Philosoph schauen Sie oft zurück. Was lehrt uns die Geschichte? Die Geschichte lehrt uns, dass Menschen viele Katastrophen und Naturdesaster überlebt haben. Geschichte macht uns auch zu Grosseltern. Eltern sind ja konstant ängstlich, sagen sich, mein Kind lernt nicht genug, er hat zu wenig Freunde, sie kann noch immer nicht laufen. Und unsere Grosseltern? Sind ruhig und gelassen. Warum? Weil sie schon ein Stück weiter gelebt haben. Wir müssen alle so gelassen werden wie unsere Grosseltern.

Welche Philosophen schützen Sie davor, nicht in Panik zu geraten? Meine Lieblingsphilosophen sind die Stoiker, das waren tolle Denker, Seneca etwa oder Mark Aurel. Sie haben ihren Verstand trainiert und hatten die Haltung, dass man sich alles anschaut, alles erwartet, vor nichts die Augen verschliesst. So kommt man dann auch nicht auf die Idee, dass das Universum ausgerechnet dich ausgesucht hat, um dich mit schrecklichen Erlebnissen heimzusuchen.

Haben Sie den Eindruck, dass die europäischen Politiker die Krise gut managen? Es gibt in Grossbritannien viele Menschen, darunter auch ich, die auch gerne eine Führungspersönlichkeit wie die deutsche Kanzlerin Frau Merkel hätten, die vernünftig ist, Ruhe ausstrahlt, keine Panik verbreitet, Probleme ernsthaft angeht. Stattdessen haben wir es mit einem Regierungschef zu tun, der erst überhaupt nicht besorgt war und dann zu besorgt. Es kommt auch darauf an, wie man mit dem Volk redet. Er hat gesagt, viele Familien würden Angehörige in der Corona-Krise verlieren. So redet kein verantwortungsvoller Regierungschef. Johnson hat damit viele Menschen in Panik versetzt.