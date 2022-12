Über 135’000 Gäste im Jahr 2022 – Das Bernische Historische Museum erzielt Rekordzahlen Das Historische Museum am Helvetiaplatz in Bern verzeichnete im zu Ende gehenden Jahr 30 Prozent mehr Eintritte als zu Vor-Pandemie-Zeiten.

Die Ausstellung «Mythos Samurai» besuchten 74’000 Personen. Foto: Stefan Wermuth/Bernisches Historisches Museum

Das Bernische Historische Museum haben dieses Jahr über 135'000 Personen besucht. Das sei ein Drittel über dem Schnitt der letzten zehn Jahre, teilte das Museum am Donnerstag mit.

Mit 74'000 Eintritten erlebte fast die Hälfte der Besucherinnen und Besucher die Ausstellung «Mythos Samurai», welche vom November 2021 bis Ende August 2022 zu sehen war. In diesem Rahmen startete das Museum die Veranstaltungsreihe «Ein Abend im Museum», die den Gästen bis in die Abendstunden einen Besuch mit Mitmachangeboten ermöglichte, schrieb das Museum in seiner Mitteilung.

Weitere Abendveranstaltungen gab es zur Ausstellung «Das entfesselte Geld». In diesen gab es Gespräche zu aktuellen Gesellschaftsfragen und dem Thema Geld. Solche Angebote seien Teil der neuen Unternehmensstrategie, welche aktuelle gesellschaftliche Themen im Spiegel historischer Erfahrungen aufgreifen möchte, so das Museum am Helvetiaplatz.

Nächstes Jahr setzt das Bernische Historische Museum den Schwerpunkt auf das Thema Rausch. Startschuss ist der 26. Januar mit der Ausstellung «Rausch – Extase – Rush». Als Publikumsmagnet bei den Bernerinnen und Bernern könnte sich die Ausstellung «125 Jahre YB» entpuppen, welche ab nächstem Frühling zu sehen sein wird.

SDA/chh

