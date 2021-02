Verschiebung der Berner Nachtruhe – Eine Stunde länger Lärm Eine Verschiebung der Nachtruhe auf 23 Uhr ist im Stadtrat mehrheitsfähig. Damit hätte Bern eine ähnlich liberale Regelung wie Basel und Zollikofen. Bernhard Ott , Brigitte Walser

Ab wann darf man in Bern nicht mehr lärmen? Der Stadtrat diskutiert, ob die Nachtruhe nach hinten verschoben werden soll. Foto: Susanne Keller

Wussten Sie, dass Sie in der Stadt Bern nicht zu laut mit Milchkannen scheppern dürfen? So stehts im Reglement zur Bekämpfung des Betriebs- und Wohnlärms. Der Artikel 9 über die Milchkannen zeigt, dass das Reglement schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel hat. Nun will es die Stadt den heutigen Zeiten anpassen. Und dabei auch die Nachtruhe neu regeln. Sie soll um eine Stunde auf 23 Uhr verschoben werden. Die erste Lesung zu diesem neuen Lärmreglement – Milchkannen kommen darin nicht mehr vor – steht heute Donnerstag auf dem Programm des Berner Stadtparlaments.