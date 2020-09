«Bald bankrott»

«Wer rechnen kann weiss, Ende 2021 werden wir kein Eigenkapital mehr haben. Dann wird sich der Kanton Bern in unsere Finanzen einmischen», sagt FDP-Franktionspräsident Bernhard Eicher. Die FDP-Fraktion will das Budget 2021 integral an den Gemeinderat zurückzuweisen. Sie verlangt vom Gemeinderat ein Budget ohne Defizit.