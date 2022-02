Bereits zweimal verschoben – Das Berner Stadtfest soll im Juni stattfinden Nachdem Corona den Stadtfest-Organisatoren schon zweimal einen Strich durch die Rechnung machte, soll es dieses Jahr nun definitiv steigen.

So stellt sich das Organisationskomitee des Stadtfests laut einem Pressedossier vom Dienstag den Anlass vom kommenden Juni vor. Foto: zvg/Verein Bärner Stadtfest

Das Berner Stadtfest, das wegen der Corona-Pandemie schon zweimal verschoben wurde, soll im Juni dieses Jahres durchgeführt werden. Das hat das Organisationskomitee beschlossen. Es verweist für den Entscheid auf die jüngsten Entwicklungen in der Corona-Pandemie.

Diese machten Mut und brächten eine gewisse Planungssicherheit, schreibt der Trägerverein in einer Mitteilung vom Dienstag. Geplant ist ein Fest, das vom Freitag, dem 24. Juni bis zum Sonntag, dem 26. Juni dauert. Festareal sind die Gassen und Plätze zwischen Bahnhof und Nydeggbrücke. Das Festmotto lautet «zfride.zäme.feschte».

Dank der guten Zusammenarbeit mit den wichtigsten Partnern und einer teilweisen Übernahme der entstandenen Mehrkosten sei die Durchführung des Fests auch nach zweimaliger Verschiebung möglich, heisst es weiter. Auch die vielen Vereine, Organisationen und Kulturbetriebe seien weiterhin mit viel Motivation und Engagement dabei.

«Viele Menschen wollen endlich wieder einmal ausgelassen feiern»: So wird OK-Präsident Bernhard Eicher in der Mitteilung zitiert. Welche Musikerinnen und Musiker auf den vier grossen Bühnen auf dem Bundes-, Waisenhaus-, Münster- und Rathausplatz auftreten werden, ist bestimmt, wird aber noch nicht verraten.

«Ein paar bekannte Namen» seien darunter, so das OK. Es rechnet mit 210'000 Besucherinnen und Besuchern und sucht noch Freiwillige. Der Berner Stadtrat beschloss im vergangenen November, das Fest von den Gebühren in Höhe von gut einer halben Million Franken zu befreien. Das letzte Berner Stadtfest fand 2016 statt, das vorletzte 1991.

SDA/ske

