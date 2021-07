Erst testen, dann tanzen – Das Berner Partyvolk steht früh an Mit Test oder Impfung in den Club: Wer am Wochenende tanzen gehen wollte, musste ein paar Hürden meistern– oder draussen feiern. Alexandra Elia

Erste Clubnacht im Le Ciel in Bern. Rund die Hälfte der Anwesenden liess sich im Voraus extra testen. Foto: Manuel Lopez

Bern kann es noch: ausgelassen tanzen und feiern. An diesem Wochenende öffneten viele Clubs zum ersten Mal wieder ihre Tore. Die Partygäste nahmen einiges auf sich, noch ist nicht alles wie früher. Ein Streifzug durch Berns erste Clubnacht seit Monaten.

21 Uhr, Bollwerk

Einige Leute stehen bereits vor dem Le Ciel Schlange. Das frühe Anstehen vor dem Club ist aber nicht ein Zeichen überdurchschnittlich grosser Vorfreude, sondern auf die aktuellen Corona-Vorgaben zurückzuführen: Nur Geimpfte, Genesene oder Getestete dürfen an diesem Samstag tanzen gehen. Weil es in vielen Apotheken oder Arztpraxen kaum noch Möglichkeiten zum Schnelltest gab und um seinen Gästen entgegenzukommen, richtete Le-Ciel-Betreiber Jan Kamarys ein hauseigenes Testzentrum in seinem Club ein.