Gastronomie im Gantrischgebiet – Das Berghaus Gurnigel ist ab sofort geschlossen Die hohe Miete und wenig Publikum im Voralpengebiet fordern ihren Tribut. Pächter Stephan Schönthal hat am Dienstag das Handtuch geworfen. Stefan von Bergen

Das Berghaus an der Gurnigel-Passhöhe empfängt seit diesem Dienstag keine Gäste mehr. (Archivbild) Foto: Raphael Moser

Auf der Website des Berghauses Gurnigel ist die Aussicht auf die Bergkette grandios. Ein grosser Schriftzug quer über den Gantrischgipfel verheisst aber nichts Gutes. Die Buchstaben sind so weiss wie der Schnee, den der Regen selbst auf der Gurnigel-Passhöhe schmelzen liess. Sie verkünden: «Aus wirtschaftlichen Gründen bleibt das Berghaus Gurnigel leider ab dem 20. Dezember 2022 geschlossen.»

Pächter Stephan Schönthal bestätigt am Freitag auf Anfrage, dass er den Gastronomiebetrieb am vergangenen Dienstag eingestellt hat. Ganz plötzlich fiel der Entscheid nicht. «Wir haben ein Jahr lang darüber nachgedacht», sagt Schönthal. Ausschlaggebend seien nicht bloss das schwierige Geschäft in der Berner Voralpenregion und das zuletzt warme Wetter gewesen, sagt Schönthal, sondern auch die hohe Miete. «Die können wir einfach nicht erwirtschaften, jetzt muss jemand übernehmen, der finanziell besser gepolstert ist.» Schönthal strebt eine neue Pacht an einem zentraler gelegenen Ort an.

Das Berghaus Gurnigel gehört wie das nahe Ottenleuebad und das bald von Asylsuchenden bewohnte Gurnigelbad der Bernapark AG von Investor Hans-Ulrich Müller. Dort war am Freitagabend niemand mehr für eine Stellungnahme zum Torschluss im Berghaus erreichbar. Bei der Bernapark AG habe man seinen Abgang bedauert, sagt Schönthal. Klar ist: Im Berghaus stehen Veränderungen an. Die Bernapark AG will das Hotel ab 2023 im Chaletstil umbauen und 2025 neu eröffnen.

Ausgerechnet auf die Festtage fehlt nun im Gantrischgebiet ein Gasthof, der Ausflüglern, Langläuferinnen und Schneeschuhfans durchgehend warme Küche anbietet. Roland Iseli, Besitzer der unteren Gantrischhütte in der Nähe, hat nur bei gutem Wetter geöffnet. «Es ist nicht so einfach, hier oben zu wirten», kommentiert er Schönthals Ausstieg. Iseli sucht aus gesundheitlichen Gründen einen Pächter oder Käufer.

