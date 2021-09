Kommentar zum Berner Klimaartikel – Das Bekenntnis zum Klimaschutz ist klar – nun sind Taten nötig Eine deutliche Mehrheit des bernischen Volkes votierte für einen ehrgeizigen Klimaschutz. Damit hat der Kanton einen Auftrag – doch das kann nur ein Anfang sein. Simon Thönen

Im Hitzesommer 2018 verloren die Platanen ihre Rinde. Am Sonntag stimmte das Berner Volk für den Klimaartikel in der Kantonsverfassung. Foto: Franziska Rothenbühler

Als erster Kanton in der Schweiz hat Bern einen ehrgeizigen Verfassungsauftrag, den Klimawandel aktiv zu bekämpfen. Er muss nun das in seiner Macht Stehende tun, damit das Ziel von netto null CO₂ bis 2050 erreicht wird. Damit geht der Berner Artikel weiter als der vorhandene vage Text in der Genfer Verfassung. Kurz nach dem Nein zum nationalen CO₂-Gesetz, auch im Kanton Bern, ist das klare Ja durchaus bemerkenswert. Und es kann dem Klimaschutz auch in der Schweiz wieder neuen Schub geben. Denn der zweitgrösste Kanton und seine 339 Gemeinden sind nun zu weiteren Schritten nicht nur legitimiert, sondern verpflichtet.