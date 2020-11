Strengeres Regime vor Weihnachten – Das bedeuten die schärferen Regeln für die Berner Beizen Keine Schliessung, dafür frühe Sperrstunde und halb so viele Gäste: Für Beizen und Winter-Pop-ups wird es nun noch enger. Zusätzliche Entschädigungen gibt es keine. Noah Fend , Sophie Reinhardt , Bernhard Ott

Extra angebaut, bald wieder halb leer: Für Berner Restaurants gelten ab Montag strengere Regeln. Foto: Raphael Moser

Vor Weihnachten wird die Eindämmung des Coronavirus im Kanton Bern zum Wettlauf gegen die Zeit. Weihnachtsgeschäft und Familienfest stehen auf der Kippe. Dies, obwohl der Kanton Bern bereits Ende Oktober deutlich schärfere Corona-Massnahmen getroffen hatte. Seither sind die Ansteckungszahlen zwar zunächst gesunken, seit Sonntag steigt der Sieben-Tage-Durchschnitt aber wieder an. «Die aktuellen Zahlen entsprechen nicht dem, was wir uns erhofft hatten», sagte Regierungsrat Christoph Ammann (SP) am Freitag vor den Medien.

Deshalb geht die Berner Kantonsregierung nun noch weiter – mit neuen Massnahmen bei der Gastronomie: Ab Montag müssen Restaurants um 21 Uhr anstatt wie bisher um 23 Uhr schliessen und dürfen jeweils nur noch höchstens 50 Gäste empfangen. Ausgenommen sind Take-aways, Betriebskantinen, Lieferdienste und Hotelrestaurants. Die neuen Massnahmen gelten bis zum 14. Dezember. Bis dahin werden auch die bereits bestehenden Regeln verlängert.