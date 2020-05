Trainieren mit Einschränkung – Das bedeuten die Lockerungen für die Sportvereine Die Stadt öffnet ihre Sportanlagen wieder. Trainieren ist aber nur unter strengen Vorgaben erlaubt. Für einige sind diese nicht einfach umzusetzen. Carole Güggi

Einige Sportarten wie etwa Volleyball lassen sich nicht mit den Schutzmassnahmen vereinbaren. (Symbolbild). Foto: Raphael Moser

Die Stadt Bern öffnet ab dem 11. Mai ihre Sportanlagen wieder. Das Training ist aber nur unter strengen Bedingungen erlaubt. Trainings sind maximal in Gruppen mit fünf Personen möglich, Körperkontakt muss vermieden werden. Dennoch betonte Sportdirektorin Franziska Teuscher am Freitag an einer Pressekonferenz: «Diese Lockerungen sind wichtig, denn Sport tut unserer Psyche gut.»