Neugeborene lernen Sprache – Das Baby hört schon am ersten Tag mit Eine neue Studie zeigt, dass Kinder schon in den ersten Stunden ihres Lebens mit dem Lernen der Sprache beginnen. Alexandra Bröhm

Schon in den ersten Stunden nach der Geburt können Babys Sprachregeln aufschnappen. Foto: iStockphoto, Getty Images

Bei der Geburt sind Babys fast blind, halb taub und fühlen keinen Schmerz. Zumindest glaubte man das lange. Erst in den letzten Jahrzehnten wiesen Forscher und Forscherinnen nach, dass diese Einschätzung keinesfalls stimmt. Neugeborene wirken zwar hilflos, aber sie können trotzdem schon so einiges und nehmen vieles wahr. Nun zeigt eine neue Studie, die in der Fachzeitschrift «Nature Human Behaviour» erschienen ist, dass die kleinsten Babys noch erstaunlicher sind, als man bisher meinte: Mit dem Erlernen der Sprache geht es nämlich sofort los – in den ersten Stunden nach der Geburt.