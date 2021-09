Neue Teststrategie in Schulen – Das Ausbruchstesten ist gezielt, kommt aber spät Der Kanton Bern führt neu Ausbruchstests statt Massentests durch. Wie funktioniert das? Und was soll es bringen? Die wichtigsten Fragen zur neuen Teststrategie. Alexandra Elia , Sarah Buser

Für die Auswertung werden Einzel-PCR-Speicheltests angewendet. Archivfoto: Raphael Moser

Der Schulbetrieb im Oberstufenzentrum Madretsch in Biel musste Anfang dieser Woche für rund drei Tage unterbrochen werden. Grund war ein breit angelegtes Corona-Testen aller Schülerinnen und Schüler sowie des Lehrpersonals. Denn nach Bekanntwerden mehrerer positiver Fälle an der Schule trat das sogenannte Ausbruchstesten des Kantons Bern in Aktion.

In den Schulen steigen die Fallzahlen wieder. Generell ist die Entwicklung unsicher. Gleichzeitig entfällt die Maskenpflicht, und nur wenige Jugendliche sind bereits geimpft. Sind die Ausbruchstests in dieser Situation sinnvoller, auch im Hinblick auf die kältere Jahreszeit?