Blindgänger in Amsoldingen entdeckt – Das Artilleriegeschoss lagerte in der Garage Auf dem Waffenplatz Thun hat die Armee einen Blindgänger gesprengt – er war zuvor in einer Garage in Amsoldingen entdeckt worden.

Der Blindgänger wurde auf dem Waffenplatz Thun gesprengt. Bild: Christoph Gerber

Explosiver Fund in der Region Thun: Auf dem Waffenplatz musste die Armee einen Blindgänger sprengen. Der Einsatz erfolgte bereits am vergangenen Mittwoch, nachdem in einer Garage Munition gefunden worden war, wie das VBS am Montag mitteilte. Erste Untersuchungen vor Ort hätten gezeigt, dass sich unter der Fundmunition ein Blindgänger eines Artilleriegeschosses befand.

Die Kantonspolizei sperrte zur Sicherheit das gesamte Gebiet für die Dauer des Einsatzes ab. Die Kampfmittelspezialisten des Armee-Kommandos Kamir konnten unterdessen die Munition und den Blindgänger bergen. Der Blindgänger wurde auf den Waffenplatz Thun gesprengt.

Die Kamir-Spezialisten werden laut VBS regelmässig zur Räumung von Munition und Blindgängern aufgeboten. Im Jahr 2019 verzeichnete die Blindgänger-Meldezentrale 738 eingegangene Meldungen. Blindgänger und Munitionsüberreste finden sich auf Waffenplätzen, in Zielgebieten, in den Bergen, auf Gletschern, in Gewässern, aber auch in zivilen Behausungen.

SDA