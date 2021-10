Geschichte einer Verwandlung – Das afghanische Mädchen, das zu einem Jungen wurde Sharmila Hashimi wächst in Afghanistan als Mädchen auf – bis die Taliban Mitte der Neunzigerjahre das Land erobern. Die Siebenjährige wird zu Ilias, um ihrer Familie das Leben zu retten. Linda Tutmann (Das Magazin)

Sharmila Hashimi, fotografiert in Berlin. Foto: Diana Pfammatter

Wenn Sharmila Hashimi an ihre Kindheit in Herat denkt, ist sie die meiste Zeit Ilias. Der Junge mit den kräftigen Waden und den kurzen braunen Haaren, den alle im Viertel um sein schnelles Fahrrad beneiden. Ein Junge, der für seine Mutter auf dem Markt um den besten Preis für das Kilo Brot feilscht, der in der Schule seine ersten Zahlen lernt und auf der Strasse spielen darf.

Ein Junge, der in der permanenten Angst lebt, dass die Taliban entdecken könnten, dass seine Identität eine Lüge ist: dass Ilias nicht der Junge ist, für den sie ihn halten, sondern ein Mädchen. Würde dieses Geheimnis, von dem nur Hashimis engste Familienangehörige wissen, auffliegen, hätte es für Hashimi und ihre Familie wohl den Tod bedeutet.