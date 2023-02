Mentale Probleme am Arbeitsplatz – «Das Abgestempeltsein ist das Schwierigste» Wer psychisch krank ist, tut sich oft schwer im Arbeitsleben. Das kann sich wiederum negativ auf die Psyche auswirken. Drei Betroffene aus Bern erzählen. Mirjam Comtesse

Isabel Eggenberger, Benedikt Schait und Jasmin Müller (von links) berichten von ihren Schwierigkeiten, im Arbeitsleben zu bestehen. Foto: Adrian Moser

«Mehr Schülerinnen und Schüler leiden an Depression», «Starke Zunahme psychischer Störungen bei Mädchen und jungen Frauen», «Kinderpsychiatrie in der Krise»: Die Schlagzeilen rund um seelische Nöte – vorwiegend bei jungen Menschen – reissen nicht ab. Oft wirken sich die Belastungen auch auf den Einstieg in die Berufswelt und später auf den Arbeitsalltag aus.