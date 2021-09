SCL Tigers vor dem Saisonstart – Darum will Langnaus Captain frecher werden Harmonie ist Pascal Berger wichtig. Doch als Leader muss er zuweilen auch Teamkollegen kritisieren. Damit tut sich der 32-Jährige schwer. Marco Oppliger

Der Alphatiger: Pascal Berger definiert seine Vorbildfunktion über Leistung. Er war letzte Saison Langnaus zweitbester Skorer. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Etwas wird sich nie ändern: Dieses Kribbeln im Bauch, kurz bevor es losgeht. Seine 16. Profi-Saison nimmt Pascal Berger am Freitag in Angriff, der Auftakt aber wird für ihn nie «business as usual» sein. «Dieses Gefühl kommt von allein, immer dann, wenn das lange Sommertraining endlich vorbei ist», sagt er lachend.

Im Januar 2020, wenige Wochen bevor das Coronavirus die Welt Knall auf Fall verändern sollte, hatte der Routinier seinen Vertrag bei den SCL Tigers vorzeitig bis 2024 verlängert. Es folgten erst Sparmassnahmen und dann der Fall ans Tabellenende. «Langnau war der einzige Club, der A sagte und auch A machte. Aber dadurch waren wir nicht konkurrenzfähig», hält Berger fest. Trotzdem hat er seinen Entscheid, langfristig für die SCL Tigers zu spielen, bis heute nicht bereut. «Weil ich in Langnau genau das erhalten habe, was mir versprochen wurde.»