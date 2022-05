Schwing-Dominator Samuel Giger – Darum verzichtete er freiwillig auf Hunderttausende Franken Für die einen ist er der Liebling, für andere ein Langweiler. Wie auch immer: Dem 24-jährigen Thurgauer scheinen im Sägemehl keine Grenzen gesetzt zu sein. Marco Oppliger Philipp Rindlisbacher Raphael Moser

Ein Mann im Fokus: Bleibt der Thurgauer gesund, gehört er am Eidgenössischen Schwingfest in Pratteln zum engsten Favoritenkreis. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Erfolge – er kann Rekorde brechen

Sein bisher grösster Coup: Im Herbst 2021 triumphiert Samuel Giger am Kilchberg-Schwinget. Foto: Raphael Moser

Wenn er schwingt, gewinnt er. Das mag ein bisschen übertrieben sein, aber die Bilanz von Samuel Giger ist mehr als beeindruckend. In der Saison 2021 gewann er acht von zehn Festen, am Kilchberg-Schwinget reüssierte er erstmals an einem Anlass von eidgenössischem Charakter. 24 ist der Thurgauer erst, bereits hat er 23 Kranzfeste für sich entschieden – selbst die für unerreichbar geltende Marke Karl Melis (61 Triumphe) scheint vor ihm nicht sicher zu sein. Seine Bilanz im Jahr 2022 lautet: 22 Siege, 2 Gestellte, 0 Niederlagen.