Serie «Ein Tag im Leben» – «Darum kann ich nicht schlafen» Thierry Guetta (57) ist einer der bekanntesten Street-Art-Künstler und hat ein eigenes Museum in L. A. – aber etwas fehlt ihm. Sven Behrisch (Das Magazin)

Foto: Galerie Adrienne Desbiolles

Mein Problem ist: Ich kann nicht schlafen. Wenn ich abends in mein Haus in Los Angeles komme, ist mein Körper todmüde, aber mein Kopf arbeitet weiter. Irgendwann schlafe ich ein, wache dann gegen drei auf und weiss nicht, was ich tun soll. Sobald es hell ist, gehe ich raus und füttere die Vögel. Jeden Morgen kommen die Krähen zu mir. Ich wohne nah am Himmel, ganz oben auf einem Hügel. Ich gebe den Vögeln Fleisch und Eier. Anfangs waren sie sehr zurückhaltend, jetzt kommen sie schon näher, aber wir haben noch viel Arbeit vor uns. Es ist eine besondere Beziehung zwischen uns.