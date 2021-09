Spannungen im Pazifik – Darum geht es beim U-Boot-Streit Der pazifische Sicherheitspakt und das Geschäft der USA, Grossbritanniens und Australiens haben einen massiven Konflikt mit Frankreich ausgelöst. Neun Fragen und Antworten. Stefan Kornelius , Paul-Anton Krüger , Arne Perras

Eine U-Boot-Übung der US-amerikanischen und der australischen Marine vor der Küste West-Australiens. Foto: Richard Cordell (Imago/Zuma)

Der pazifische Sicherheitspakt Aukus und das U-Boot-Geschäft der USA, Grossbritanniens und Australiens haben einen massiven politischen Konflikt mit Frankreich ausgelöst, das ursprünglich die Boote an Australien liefern sollte und ebenfalls eine pazifische Sicherheitsallianz schmiedet. Hintergrund des Geschäfts sind die wachsenden Spannungen in der Region, die sich auf einen neuen Kalten Krieg zwischen China und den USA einstellt. Die wichtigsten Punkte im Überblick.

Worum geht es im chinesisch-amerikanischen Konflikt?

Der Aufstieg Chinas hat in Peking auch politische Ambitionen jenseits der eigenen Landesgrenzen geweckt. China versucht, seinen Einfluss unter den Nachbarstaaten auszuweiten und die amerikanische Präsenz zurückzudrängen. Der Wettbewerb wird im Handel, bei Rohstoffen, in Regionalbündnissen und auch militärisch geführt. China bemüht sich um die Durchsetzung eigener Standards, eines eigenen Zahlungssystems und einer eigenen Deutung internationalen Rechts. Staaten werden etwa durch das neue Seidenstrassenprojekt vertraglich gebunden. Australien ist von dieser Bündnisdynamik besonders betroffen und sah sich in den vergangenen Monaten gleich mehrfach chinesischen Drohungen ausgesetzt, nachdem es allzu kritisch nach dem Ursprung des Coronavirus gefragt und chinesische Anbieter bei der Umrüstung des nationalen Datennetzes auf 5G ausgeschlossen hatte. Gleichzeitig sind die Handelsbeziehungen für Canberra wichtig.