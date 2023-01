Reizvolle Finalaffiche – Darum drückt Federer Tsitsipas die Daumen Der Grieche hat im Final des Australian Open gegen Novak Djokovic die Chance zum grossen Durchbruch. Als Junge bewunderte er Roger Federer, in ihm lebt das spielerische Erbe des Schweizers weiter. Simon Graf

Wegen Roger Federer schlägt er die Rückhand einhändig: Stilist Stefanos Tsitsipas in Melbourne. Foto: Daniel Pockett (Getty Images)

Roger Federer hat auch ohne Tennis viel um die Ohren. Gerade war er an der Paris Fashion Week, er wagte sich erstmals seit langem wieder auf die Ski oder liess für eine Installation an der Biennale in Venedig vom Künstler Ugo Rondinone seinen fliegenden Körper giessen, aufgehängt an Seilen. Aber vielleicht nimmt er sich am Sonntagmorgen (9.30 Uhr) ja Zeit, schaltet den Fernseher ein und schaut sich mit seiner Familie den Männerfinal des Australian Open an.