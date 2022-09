Dämpfer für die SCL Tigers – Darüber muss sich Harri Pesonen besonders ärgern Fast 40 Minuten lang sind die Langnauer in Zug auf Siegkurs. Dann lässt sich ihr Captain zu einer unnötigen Strafe hinreissen. Es ist die Wende, die in der 3:5-Niederlage mündet. Marco Oppliger

Mit Haken und Ösen: Zuger (Brian O’Neill, links) und Langnauer (Harri Pesonen) liefern sich lange einen Kampf auf Augenhöhe. Aber letztlich setzt sich die Klasse des Meisters durch. Foto: Andy Müller (Freshfocus)

Beinahe 44 Minuten sind in der Bossard-Arena gespielt, da lupft es Luca Boltshauser den Deckel – respektive die Maske. Mit grimmiger Miene brüllt er ein kurzes Wort in die Weite des Eisfelds hinaus. Es bedarf keiner Kenntnisse als Lippenleser, um den Kraftausdruck zu erkennen. Der Frust des Langnauer Goalies ist verständlich. Eben hat er zum fünften Mal hinter sich greifen müssen, Fabrice Herzog schoss die Scheibe im Powerplay unter seinen Schonern hindurch. Für die SCL Tigers ging in dieser Szene alles ein bisschen zu schnell. 5:3 führt der Favorit – und er wird diesen Vorsprung nicht mehr Preis geben.

Nun ist eine Niederlage gegen den Schweizer Meister für die Langnauer gewiss kein Weltuntergang. So viel Prophezeiung sei erlaubt: In Zug werden noch andere verlieren. Aber es ist die Art und Weise, über welche sich die Emmentaler ärgern müssen. Denn: Sie waren nahe dran, dem EVZ ein Bein zu stellen.

Die 3 Infos einblenden Bastian Guggenheim Bitter für die SCL Tigers: Bereits nach dem ersten Spiel erhält das Lazarett wieder Zuwachs. Verteidiger Guggenheim erwischte es gegen die ZSC Lions nach einem Check. Cédric Aeschbach Weil neben Guggenheim mit Claudio Cadonau (gesperrt) in Zug ein zweiter Verteidiger fehlt, wird der 20-Jährige von Leih-Club Langenthal zurückbeordert. Er kommt auf acht Minuten Eiszeit. Carl Klingberg Wohl dem Team, das es sich leisten kann, einen solchen Spieler in der vierten Linie einzusetzen. Der Schwede war letzte Saison drittbester Skorer beim Meister (32 Punkte). Gegen Langnau punktet er mit viel Körpereinsatz.

67 fatale Sekunden

Fast 40 Minuten lang ist die Equipe von Thierry Paterlini auf Siegkurs. Weil sie dort weitermacht, wo sie am Freitag beim überraschenden 2:1-Erfolg über die ZSC Lions aufhörte: Langnau ist aufsässig in der Defensive und setzt offensiv immer wieder Nadelstiche. Zur ersten Pause führt es verdient 2:0. Erst traf Kejio Weibel, nachdem Marc Michaelis vor dem Zuger Tor Verwirrung gestiftet hatte. Dann lancierte Vili Saarijärvi seinen finnischen Landsmann Harri Pesonen, und dieser nutzte den grosszügig gewährten Freiraum vor EVZ-Keeper Luca Hollenstein.

Der Meister, dessen Fans vor dem Spiel mit einer Choreografie klar machten, in welche Richtung es auch in dieser Saison gehen soll, kommt nur langsam in die Gänge – und er wird jäh wieder gebremst. Nur 15 Sekunden nach Sven Leuenbergers Anschlusstor erwischt Langnau-Verteidiger Tim Grossniklaus Hollenstein mit einem Schuss, der nicht unhaltbar scheint.

Doch dann schlägt der EVZ doch noch zu. Innert 67 Sekunden realisieren Christian Djoos nach einem langen Einsatz der Langnauer – sie durften wegen eines unerlaubten Befreiungsschlages nicht wechseln – und Lino Martschini den Ausgleich. Und einer wird sich darüber ganz besonders ärgern: Das 3:3 (38.) fällt im Powerplay, nachdem sich Pesonen zu einem Foul an Carl Klingberg hinreissen liess. Ausgerechnet der Captain leitet dadurch die Wende ein. Denn zu Beginn des dritten Abschnitts sorgen Peter Cehlarik und Herzog für die Entscheidung.

Erstmals seit über 50 Jahren ohne Tiger auf der Brust

Was den Langnauern Mut machen wird: Das Startprogramm hätte mit den Playoff-Finalisten Zug und ZSC Lions nicht härter ausfallen können. Doch sie haben den Favoriten über weite Strecken Paroli geboten und mit ihrer mutigen Spielweise überrascht.

Selbiges gilt für den optischen Auftritt. Erstmals seit den 1970er-Jahren spielt Langnau zumindest auswärts nicht mehr mit dem Tiger auf der Brust. Auf den gelben Trikots prangt nun ein roter «Langnou»-Schriftzug. Es ist eine Massnahme der Club-Strategie «vorwärts zu den Wurzeln». Ältere Matchbesucher dürften sich erinnern, wie durch die Ilfishalle jeweils der Schlachtruf «Langnou, Schangnou, Bärou, Gou (Gohl)» hallte.

Zuhause aber spielen die Langnauer weiterhin mit dem Tiger-Wappen, so auch am Dienstag, wenn der HC Ajoie zu Gast sein wird. Und die Tigers tun gut daran, genau so bissig aufzutreten wie in den ersten beiden Spielen. Weil die Jurassier, die mit ähnlich wenig Kredit wie Langnau in die Saison gestartet sind, ebenfalls ein Zeichen gesetzt haben: Nach einer 0:1-Niederlage in Lugano bezwangen sie Gottéron 4:2. Das sollte für Langnau Warnung genug sein.

Das Telegramm Infos einblenden Zug – SCL Tigers 5:3 (0:2, 3:1, 2:0) Tore: 10. Weibel (Michaelis) 0:1. 20. (19:16) Pesonen (Saarijärvi, Michaelis) 0:2. 27. (26:35) Leuenberger (Allenspach, Geisser) 1:2. 27. (26:50) Grossniklaus (Weibel) 1:3. 37. Djoos (Senteler, Herzog) 2:3. 38. Martschini (Cehlarik, Hansson/Ausschluss Pesonen) 3:3. 42. Cehlarik (Martschini, O’Neill) 4:3. 44. Herzog (O’Neill, Martschini/Ausschluss Saarijärvi) 5:3. Strafen: Zug 2-mal 2 Minuten. SCL Tigers 4-mal 2 Minuten. SCL Tigers: Boltshauser; Lepistö, Zryd; Saarijärvi, Schilt; Erni, Grossniklaus; Aeschbach; Pesonen, Michaelis, Weibel; Rohrbach, Schmutz, Saarela; Grenier, Diem, Sturny; Berger, Neuenschwander, Aeschlimann.





