Papablog: Pro-und-Kontra-Liste – «Darfs noch ein drittes Kind sein?» Obwohl unser Blogger immer zwei Kinder wollte, stellt er sich nun die Nachschlagsfrage – und teilt seine Argumente. Markus Tschannen

Früher sagte die Metzgerin beim Abschneiden der Speckschwarte immer: «Darfs es Bitzeli meh si?» Und so hatte man am Ende mehr Schwein als ursprünglich gewünscht. 243 Gramm statt 200 Gramm zum Beispiel. So ähnlich ist das beim Kinderwunsch. Wir hatten gesagt, dass wir zwei Kinder wollen. Und jetzt fragt das Impulszentrum im Hirn wie damals Frau Häfeli an der Fleischwaage: «Darfs es Bitzeli meh si?»

So eine gewichtige Anschaffung will überlegt sein.

Natürlich beantworten wir diese Frage bei der Familienplanung ein Mü weniger spontan und generös als beim Fleischeinkauf. Es geht schliesslich nicht um 43 Gramm, sondern nach unserer Erfahrung um etwa 4300 Gramm. So eine gewichtige Anschaffung will überlegt sein. Listen wir doch einmal auf, was für oder gegen eine dritte Speckschwarte spricht.