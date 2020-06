Black Lives Matter und Frauenstreik – Darf man trotz Corona demonstrieren? Tausende protestierten gegen Rassismus und Diskriminierung. Dabei riskierten sie die Ansteckung mit dem Virus. Genau das gibt ihren Protesten eine hohe Glaubwürdigkeit. Meinung Andreas Tobler

«Auch Rassismus ist eine Pandemie»: Black-Lives-Matter-Demo in Zürich am 13. Juni 2020. Foto: Samuel Schalch

«Black Lives Matter», «Wenn Frau will, steht alles still», «Viva la Vulva»: Die Schweiz war am vergangenen Wochenende durchsetzt mit politischen Hotspots. Tausende gingen auf die Strassen. Und dies, obwohl es noch immer ein Verbot für Versammlungen mit mehr als 300 Menschen gibt – zwecks Eindämmung des Coronavirus.

Die Polizei liess die Demonstrierenden weitgehend in Ruhe. Und inzwischen sind sogar aus den Reihen der Gesetzeshüter Stimmen zu hören, die es «hocherfreulich» finden, dass die Menschen trotz Versammlungsverboten auf die Strasse gehen und dort ihre Grundrechte wahrnehmen.

Dennoch stellt sich die Frage, ob wir diese Demonstrationen trotz Ansteckungsrisiko tatsächlich gutheissen sollen. Und wenn ja, warum. Denn schliesslich halten wir uns sonst noch immer an die Schutzkonzepte und die Versammlungsverbote. Und die allermeisten von uns waren entschieden gegen den Aufmarsch der Impfgegner und Verschwörungsmystiker, die in der ersten Maihälfte in Bern und Zürich gegen die Schutzmassnahmen des Bundes demonstrierten.

In Basel wurden Demo-Teilnehmende gebüsst

Seit der ersten Maihälfte hat sich die Situation aber stark entschärft: Die Zahl der Neuinfektionen ist massiv zurückgegangen, der Bund konnte seine Massnahmen lockern. Dennoch bleiben Massenveranstaltungen verboten. Und deshalb hatte die Basler Polizei die rechtlichen Möglichkeiten, eine Frauenstreik-Demo mit 500 Beteiligten aufzulösen: Nach einer entsprechenden Aufforderung, die Johanniterbrücke innert zehn Minuten zu verlassen, mussten alle ihre Personalien angeben und hundert Franken zahlen, die sich der Polizei widersetzt hatten.

Richtig, werden nun einige sagen, es geht nicht an, Demos für Solidarität und Gleichberechtigung abzuhalten, wenn sich damit das Virus wieder ausbreitet und Angehörige der Risikogruppe gefährdet werden können. Hinzu kommt das Beispiel Spanien: Dort wird der linken Regierung der Vorwurf gemacht, dass sie mit der Bewilligung einer Demonstration zum Frauentag vom 8. März, an der 120’000 Menschen teilnahmen, so etwas wie ein Super-Ischgl ermöglicht und damit die Gesundheit von Tausenden gefährdet hat – vornehmlich von Frauen.

War den Protestierenden das Risiko egal?

Die Situation von Spanien vor über drei Monaten ist mit derjenigen der Schweiz von heute nicht zu vergleichen. In Zürich liess die Polizei Kundgebungen aus Gründen der Verhältnismässigkeit gewähren. Und weil es heikel, letztlich wohl gar unmöglich ist, ohne Gewaltanwendung eine Massenkundgebung mit über 10’000 Menschen aufzulösen, die gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstrieren. Die Polizei wird wohl auch zukünftig bei Demonstrationen die Verhältnismässigkeit abwägen und sich dabei – wie in Basel – dem Vorwurf der Willkür und der politischen Parteilichkeit aussetzen müssen.

Die Hauptverantwortung liegt aktuell aber bei den Demo-Teilnehmenden: Sollte es Hinweise darauf geben, dass die Zahl der Infektionen aufgrund der Kundgebungen am Wochenende wieder ansteigt, werden sie sich Vorwürfe gefallen lassen müssen. Denn auch wenn einige eine Maske trugen (mehr als die Hälfte?) und das Gros der Protestierenden eher jung war, also selbst nicht der Risikogruppe angehört, nahmen die Demonstrierenden in Kauf, dass sie sich bei den Kundgebungen mit dem Virus anstecken und es nun übertragen können.

Die Corona-Krise hat uns gezeigt, dass die allermeisten Menschen hochvernünftig sind.

Aber inzwischen scheint das Risiko einer Ansteckung in der Schweiz nicht mehr allzu hoch – vor allem an der frischen Luft. Und genau das ist der springende Punkt, der die Demonstrationen letztlich rechtfertigt, glaubwürdig und dringlich macht: Diskriminierung von Frauen und Rassismus sind den Demo-Teilnehmenden offensichtlich so wichtige Anliegen, dass sie dafür ein kalkuliertes, wahrscheinlich nicht allzu hohes Ansteckungsrisiko eingingen – um das Momentum zu nutzen, das durch die Ermordung von George Floyd und den Jahrestag des Frauenstreiks entstanden ist.

Selbstverständlich kann man darüber spekulieren, ob es allen Teilnehmenden nur um die Sache ging oder ob unter ihnen auch einige waren, die die Demos dafür nutzten, mal auszubrechen und ein wenig Party zu machen. Aber das ist falsch: Gerade die Corona-Krise hat uns gezeigt, dass die allermeisten Menschen in unserem Land hochvernünftig sind und verzichten können, wenn es unbedingt nötig ist. Am Wochenende war die Notwendigkeit offensichtlich eine andere: Die Menschen wollten protestieren, sie mussten auf die Strasse gehen, weil es für sie um Zustände ging, die sie nicht hinnehmen wollen.

Wir sollten die Proteste also nicht kleinreden – mit Verweis auf das Virus und mögliche Widersprüche. Wenn so viele Menschen sich über das Gesetz hinwegsetzen, sollten wir sie ernst nehmen – und Abhilfe zu schaffen versuchen im Sinne einer positiven Veränderung, die Rassismus und Diskriminierung zum Verschwinden bringt. Alles andere ist unnötige Ablenkung von einem Anliegen, für das Tausende trotz Risiko auf die Strasse gingen.