Leser fragen Peter Schneider – Darf man Politiker ungestraft mit dem Tod bedrohen? Die Antwort auf eine Leserfrage zur Verrohung der politischen Debatte. Meinung Philippe Zweifel

Marjorie Taylor Greene, Mitglied des US-Repräsentantenhauses . Foto: Reuters

Marjorie Taylor Greene, Mitglied des US-Repräsentantenhauses und Anhängerin von QAnon, forderte während des Wahlkampfs öffentlich, Nancy Pelosi zu exekutieren. Wäre es in der Schweiz möglich, dass eine Politikerin, die für den Nationalrat kandidiert, ungestraft in aller Öffentlichkeit verlangt, Bundesrat Alain Berset umzubringen? B.L.

Liebe Frau L.

Ja. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass wir hier nicht davon reden, ob eine Parlamentarierin ungestraft eine Morddrohung an den Eingang zum Bundeshaus pinnen könnte. Denn etwas Vergleichbares hat auch Marjorie Taylor Greene nicht getan. Sie hat lediglich einen auf Nancy Pelosi gemünzten Facebook-Kommentar geliked, in dem es hiess: «Eine Kugel in ihren Kopf ginge schneller.»