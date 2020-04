Polizeigesetz vor Bundesgericht – Darf man Demonstranten zur Kasse bitten? In Lausanne wird am Mittwoch über strittige Punkte im neuen Polizeigesetz des Kantons Bern entschieden. Martin Erdmann

Unter dem Motto «Die letzte bewilligte Demo» wurde im Januar 2019 eine Protestaktion gegen das neue Polizeigesetz durchgeführt. Foto: Raphael Moser

Seit Anfang Jahr gilt im Kanton Bern das revidierte Polizeigesetz. Doch einige Artikel sind noch nicht in Kraft, denn gegen sie hat im vergangenen Jahr ein Zusammenschluss aus Linksparteien, Menschenrechtsorganisationen und Fahrendenverbänden Beschwerde beim Bundesgericht eingereicht. Am Mittwoch wird in Lausanne entschieden, ob oder in welcher Form die umstrittenen Regelungen im Gesetz bleiben dürfen.