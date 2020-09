#CancelNetflix – Darf ein Film zeigen, was er kritisiert? Der französische Film «Cuties» über die Sexualisierung junger Mädchen steht in den USA stark in der Kritik. Kathleen Hildebrand

Kleine Mädchen in aufreizenden Posen – darf man das zeigen? Darüber wird in den USA gestritten. Foto: Jean-Michel Papazian/Bien ou Bien/Netflix

Auch in den polarisierten, empörungsbereiten USA kommt es nicht oft vor, dass gegen einen Film Petitionen gestartet werden, die zusammen mehr als eine Million Unterzeichner finden. Dass US-Senatoren von Netflix fordern, den Film nicht zu zeigen. «Cuties», der demnächst auch in der Schweiz auf Netflix zu sehen sein soll, wird vorgeworfen, dass er junge Mädchen ausbeute, weil er sie beim Tanzen in sexuell suggestiven Posen zeige - letztlich also, selbst Kinderpornografie zu sein.