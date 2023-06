Russland unter Beschuss – Darf die Ukraine russisches Territorium angreifen? Russland wird immer häufiger auf seinem eigenen Staatsgebiet getroffen. Die Ukraine streitet eine Verantwortung meist ab. Aber dürfte sie den Aggressor überhaupt auf dessen Territorium bekämpfen? Ein Blick ins Völkerrecht. Leopold Zaak

Und was, wenn zivile Ziele beschossen werden? Autowracks nach dem Beschuss der russischen Grenzstadt Schebekino in der Region Belgorod. Das Foto publizierte der Gouverneur von Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, auf seinem Telegram-Kanal (31. Mai 2023). Foto: Governor of Belgorod Region, EPA, Keystone

An beinahe jede Waffenlieferung, die die Ukraine aus dem Westen erhalten hat, war eine Bedingung geknüpft: Die Waffen sollen nur auf ukrainischem Territorium eingesetzt werden, russisches Staatsgebiet ist tabu. Nicht Kriegspartei zu werden, hat für den Westen höchste Priorität. In den vergangenen Wochen häufen sich jedoch Vorfälle, in denen Russland weit hinter den eigenen Linien getroffen wird: wiederholter Beschuss der Region Belgorod, Drohnen über Moskau am Dienstag, explodierte Tankdepots in Südrussland und Feuer auf dem Dach des Kreml Anfang Mai.

Fast immer stritt Kiew eine Beteiligung ab, so auch am Dienstag. Mychajlo Podoljak, Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski, sagte, er freue sich selbstverständlich über die Angriffe. «Aber natürlich haben wir damit nichts direkt zu tun.» Und auch wenn sich nicht nachweisen lässt, ob die Ukraine tatsächlich hinter den Attacken auf russisches Gebiet steckt: Je mehr sie sich häufen, umso dringlicher stellt sich die Frage, ob solche Angriffe vom Völkerrecht gedeckt sind.

Antwort darauf findet man in der Charta der Vereinten Nationen, genauer im Kapitel sieben zu «Massnahmen im Hinblick auf Friedensbedrohungen, Friedensbrüche und Aggressionshandlungen». In Artikel 51 heisst es dort, das Recht eines Staates auf seine Selbstverteidigung wird durch nichts eingeschränkt, solange der UNO-Sicherheitsrat keine anderslautenden Massnahmen erlässt. In diesem Gremium sitzt mit Russland der Aggressor und mit China ein Staat, der die Aggression bisher nicht verurteilt. Da es also keine Massnahmen aus dem Sicherheitsrat gibt, ist die Ukraine frei in der Wahl ihrer Mittel, sich selbst zu verteidigen. Angriffe auf russisches Staatsgebiet wären demnach erlaubt seit Beginn der russischen Attacken vor mehr als einem Jahr.

Die Ukraine hat das Recht, Gewalt anzuwenden, um sich zu verteidigen, und ist dabei nicht an die eigenen Landesgrenzen gebunden. Aber es gibt zwei Einschränkungen.

Das sagt auch Barry de Vries. Er forscht am deutschen Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK) zum Völkerrecht. «Im Prinzip sind Angriffe der Ukraine auf russischem Gebiet legal», sagt er. Mit dem Kriegsbeginn durch Russland habe die Ukraine das Recht, Gewalt anzuwenden, um sich zu verteidigen, und sei dabei nicht an die eigenen Landesgrenzen gebunden. Allein zwei Einschränkungen gebe es: Verteidigungsangriffe der Ukraine dürften nicht unverhältnismässig sein und müssten das humanitäre Völkerrecht achten – zivile Einrichtungen dürfen nicht das Ziel sein.

Grundsätzlich also ist die Ukraine in ihrer Verteidigung tatsächlich nicht auf ihr Territorium beschränkt. Dass der Westen Zurückhaltung fordert, hat damit zu tun, dass er Putin keinen Anlass geben will, ihn als Kriegspartei zu bezeichnen. Das liess diese Woche auch Steffen Hebestreit durchblicken, der Sprecher der deutschen Bundesregierung: Die Ukraine, sagte er in einem Interview mit der Deutschen Welle, habe das Recht, russisches Gebiet anzugreifen, Berlin aber lehne es ab, dass dabei Waffen verwendet würden, die Deutschland geliefert habe.

Mehr News & Geschichten Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Lesen Sie die komplette SonntagsZeitung hier im E-Paper.

Fehler gefunden?Jetzt melden.