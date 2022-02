Nationalspielerin Laura Zimmermann – «Daraus kann etwas entstehen» Die 18-Jährige aus Ringgenberg erlebt eine emotionale Olympia-Premiere. Und ihr Leben bleibt aufregend – denn bald wird sie in die USA ziehen. Marco Oppliger

Im Duell mit den Besten: Der Sieg über Russland im Viertelfinal gehört zu den Höhepunkten von Laura Zimmermanns (links) Olympia-Premiere. Foto: Sarah Stier (Getty Images)

«Es hilft manchmal, über Dinge zu schlafen. Als ich am Donnerstagmorgen aufgewacht bin, war meine Gemütslage jedenfalls eine andere. Natürlich ist die Enttäuschung über dieses verlorene Bronzespiel gegen Finnland auch mit etwas Distanz noch da. Schliesslich kommst du nur selten in deinem Leben so nah an eine Olympiamedaille, wie wir es getan haben. Letztlich muss man jedoch festhalten: Die Finninnen haben uns in diesem Spiel aufgezeigt, was uns noch fehlt. Wir kamen immer einen Schritt zu spät und haben mit dem Abschluss zu lange gewartet, wenn wir einmal vorne waren.