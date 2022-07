Lernende im Pflegeheim erzählen – «Dann weine ich, will einfach weg – so schnell wie möglich» Im Kampf gegen den Pflegenotstand setzt man voll auf die Jugend. Jetzt erzählen zwei Lernende, wie sie die Arbeit zwar lieben und doch vielleicht aufgeben. Sie seien zu oft am Rand eines Zusammenbruchs. Catherine Boss Silas Zindel (Foto)

Sabine K., 17, Hanna L., 16, möchten anonym bleiben: «Über die unhaltbaren Zustände wird schon so lange geredet. Es fühlt sich an wie leere Versprechen.» Foto: Silas Zindel

«Ich weine beim Abendessen zu Hause praktisch jedes Mal, wenn ich einen schlechten Tag hatte. In manchen Wochen passiert das an drei von vier Arbeitstagen», sagt Sabine K., 17 Jahre alt, Lernende in einem Alters- und Pflegeheim. «Ich weine, weil ich keine Kraft mehr habe. Bei diesen Gelegenheiten sage ich meiner Familie, dass ich einfach wegwill von der Arbeit, so schnell wie möglich.»