Russische Armee in Defensive – «Dann sieht es echt übel aus für die Russen» Russlands Kriegsziele seien kaum mehr realisierbar, sagt der Militärexperte Carlo Masala. Er hält ein Ende des Krieges noch in diesem Jahr für möglich. Nicolas Freund

Befreier der ostukrainischen Stadt Isjum: Gruppenbild mit Präsident Wolodimir Selenski. Foto: Keystone

Die Befreiung grosser Gebiete im Osten der Ukraine hat die Dynamik des Krieges stark verändert. Die russische Armee ist zumindest vorläufig in die Defensive gedrängt und muss weitere Geländeverluste fürchten. Die USA kündigten auch wegen dieser Erfolge neue Militärhilfen für die Ukraine an, wie John Kirby, Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, in Washington sagte. Man habe in dem Krieg eine «Verschiebung» festgestellt. US-Präsident Joe Biden zeigte sich etwas zurückhaltender. «Es ist klar, dass die Ukrainer bedeutende Fortschritte gemacht haben. Aber ich denke, es wird noch ein langer Weg sein», sagte er.