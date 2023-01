Serie «Ein Tag im Leben» – «Dann muss ich nicht mehr duschen» Die Illustratorin Nina Binkert (49) startet ihren Tag mit Joggen und Schwimmen im Naturpool. Bevor sie in ihrem bunten Zuhause arbeitet. Claudia Jucker (Das Magazin)

«Meine intensivste Zeit ist vormittags», sagt die Illustratorin Nina Binkert. Foto: Privat

Wenn die Kinder aus dem Haus sind, beginnt mein Tag mit einer dreiviertelstündigen Joggingrunde am Rhein entlang. Das ist ein fixer Punkt in meinem Tagesablauf. Seit April haben wir einen Naturpool im Garten, in dem ich nach dem Joggen ein paar Längen schwimme. Ich möchte das mit dem Schwimmen so lange wie möglich durchziehen, auch im Winter. Dann muss ich nicht mehr duschen und bin schon bereit für den Tag. Eigentlich fand ich Pools immer dekadent, aber nun kann ich es vertreten, weil unser Pool ein Naturpool ohne Chlor ist. Die beste Investition seit langem, wie ich finde.